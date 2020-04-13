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Лицензионные ключи для активации Windows 10

На сайте можно попробовать подобрать лицензионные ключи для активации Windows 10.

Если ключи (код продукта) не подойдут, можно активировать Windows 10 с помощью активатора.

Какая у вас версия Windows 10?

  • Home Single Language (Домашняя для одного языка)
  • Home (Домашняя)
  • Pro (Профессиональная)
  • Enterprise LTSC, LTCB (Корпоративная)
  • Education (Для учебных заведений)

Ключи активации Windows 10

Ключ активации windows 10 - это 25 значный код который делает вашу систему активированной.

Где найти лицензионный ключ (код продукта):

  1. Можно купить в магазине вашего города цена 8000-12000 рублей в зависимости от версии (Home, Pro)
  2. Ключ активации можно купить на неофициальных сайтах (найти можно по запросу "купить ключ windows 10) - цена 1000-2000 р.
  3. Лицензионный код продукта можно найти на наклейке системного блока (как выглядит)
  4. На ноутбуке о наличии лицензионного ключа свидетельствует такая наклейка (как выглядит) такой ключ вшит в Биос ноутбука, посмотреть его можно этим способом.
  5. И последний, бесплатный вариант, это скопировать лицензионный ключи из наших списков ниже и активировать свою Windows 10.

Из списка ниже выберите вашу версию Windows 10 и попробуйте активировать Windows 10 одним из предоставленных ключей:

Windows 10 Home Single Language (Домашняя для одного языка)

Ключи активации Windows 10 Home Single Language
  1. 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH
  2. YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY
  3. 8PTT6-RNW4C-6V7J2-C2D3X-MHBPB

Если ключи не подошли, воспользуйтесь активатором

GVLK ключи для Windows 10 Home Single Language

Данные ключи необходимо использовать при принудительной установке через активатор Windows 10

  • 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH
  • 9HGRW-NH2CQ-XQHJD-YCRWB-6VJV7
  • 4NX46-6DHCG-MR3PH-9FMCX-3RQ3G
 

Windows 10 Home (Домашняя)

Ключи активации Windows 10 Home (Домашняя)
  1. TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
  2. YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7
  3. 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ
  4. WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9

Если ключи не подошли, воспользуйтесь активатором

GVLK ключи для Windows 10 Home

Данные ключи необходимо использовать при принудительной установке через активатор Windows 10

  • Windows 10 Home: TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
  • Windows 10 Core: 33QT6-RCNYF-DXB4F-DGP7B-7MHX9
  • Windows 10 Home N: 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM
  • Windows 10 Core N: CP4KF-NG6TC-9K6QF-P6GTT-H8RBM

Windows 10 Pro (Профессиональная)

Ключи активации Windows 10 Pro (Профессиональная)
  1. VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
  2. W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
  3. 6P99N-YF42M-TPGBG-9VMJP-YKHCF
  4. QJNXR-7D97Q-K7WH4-RYWQ8-6MT6Y
  5. WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
  6. 44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV
  7. NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2

Если ключи не подошли, воспользуйтесь активатором

GVLK ключи для Windows 10 Pro

Данные ключи необходимо использовать при принудительной установке через активатор Windows 10

  • Windows 10 Professional: W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
  • NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J
  • 9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF
  • Windows 10 Professional N: MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
  • HMNWJ-V69R6-B2CDC-8P7VT-2373K

Windows 10 Enterprise (Корпоративная)

Ключи активации Windows 10 Enterprise (Корпоративная)
  1. NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
  2. XGVPP-NMH47-7TTHJ-W3FW7-8HV2C
  3. VTNMT-2FMYP-QCY43-QR9VK-WTVCK
  4. QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639
  5. WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
  6. 4CPRK-NM3K3-X6XXQ-RXX86-WXCHW
  7. YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7
  8. DXG7C-N36C4-C4HTG-X4T3X-2YV77
  9. WYPNQ-8C467-V2W6J-TX4WX-WT2RQ
  10. DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
  11. 84NGF-MHBT6-FXBX8-QWJK7-DRR8H
  12. NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
  13. 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ

 Если ключи не подошли, воспользуйтесь активатором

GVLK ключи для Windows 10 Enterprise LTSC LTCB

Данные ключи необходимо использовать при принудительной установке через активатор Windows 10

  • Windows 10 Enterprise: NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
  • Windows 10 Enterprise N: DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
  • WGGHN-J84D6-QYCPR-T7PJ7-X766F
  • Windows 10 Enterprise S: H76BG-QBNM7-73XY9-V6W2T-684BJ
  • Windows 10 Enterprise S N: X4R4B-NV6WD-PKTVK-F98BH-4C2J8
  • Windows 10 Enterprise G: YYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B
  • Windows 10 Enterprise G N: 44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV
  • Windows 10 Enterprise LTSC 2019: M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D
  • Windows 10 Enterprise LTSC 2019 N: 92NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H
  • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB: DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ
  • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB N: QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639
  • Windows 10 Enterprise LTSB 2015: WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
  • Windows 10 Enterprise LTSB 2015 N: 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ
  • Windows 10 Enterprise: NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
  • 96YNV-9X4RP-2YYKB-RMQH4-6Q72D
  • TN6CM-KCVXP-VVP8X-YVCF7-R9BDH
  • 3PMKQ-YNVGT-HFJGG-2F4FQ-9D6T7

Windows 10 Education (Образовательная)

Ключи активации Windows 10 Education (Образовательная)
  1. NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
  2. DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ
  3. XGVPP-NMH47-7TTHJ-W3FW7-8HV2C

 Если ключи не подошли, воспользуйтесь активатором

GVLK ключи для Windows 10 Education

Данные ключи необходимо использовать при принудительной установке через активатор Windows 10

  • Windows 10 Education > NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
  • Windows 10 Education N > 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ

Лицензионный ключ активации Windows 10

Лицензионным ключом называют тот ключ, что куплен лично вами, а не взятый с сайта бесплатно, но это только формально и по правилам Microsoft. На деле не важно какой ключ использовать, важно чтобы не активированная Windows 10 вам не мешала напоминанием об активации.

Ответы на популярные вопросы - FAQ

Как узнать свой ключ активации Windows 10?

Узнать свой ключ установленный в Windows 10 можно с помощью программы showkeyplus . Инструкция по использованию https://it-men.su/soft/showkeyplus

Сколько стоит ключ активации Windows 10?

Лицензионный ключ в магазине вашего города стоит от 8000-12000 рублей в зависимости от версии (Home, Pro) ОЕМ ключ можно купить за 1000-2000 через интернет.

Как ввести ключ продукта Windows 10?

Для установки ключа в Windows 10 для активации системы, нажмите Пуск - Параметры - Обновление и Безопасность - Активация. Установить ключ принудительно можно так: запустите командную строку от имени администратора и введите команду slmgr /ipk XXXX (где XXXX это 25-ти значный ключ)

Как удалить имеющийся ключ установленный в Windows 10

Для удаления имеющегося ключа, запустите командную строку от имени администратора и введите команду slmgr.vbs -upk

Как узнать ключ Windows 10 через биос?

В БИОСЕ ни где не найти ключ, он там не отображается. Но все же имеется, если вы покупали компьютер в магазине с установленной Windows 10. Для того чтобы посмотреть ключ в БИОСЕ воспользуйтесь программой showkeyplus . Инструкция по использованию https://it-men.su/soft/showkeyplus

Если не получилось

Если у вас не получилось сделать по инструкции или остались какие то вопросы, можете обратиться за помощью к нашим специалистам



Комментарии: 11

  1. Windows 10 Pro
    Key: R6C7B-N9HPF-CFPD6-9BDXH-KHJXG
    ответить
    1. Спасибо
      ответить
      1. ура
        ответить
        1. А почему после активации 7-ым ключем Win 10 PRO (NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2), у меня сменилась на версию для образовательных учреждений? Какого?..
          ответить
          1. Ключ изменил информацию о версии. Все остальное осталось не изменным.
            Если вас это не устраивает, можете удалить ключ и установить другой.
            ответить
          2. Добрый день. Спасибо за Windows и активацию. Скажите пожалуйста — Office так же активируется или нет. Если по-другому, может есть варианты?
            ответить
            1. Да, абсолютно также
              ответить
            2. (Комментарий был изменён)
              А у вас ключи одни и те-же, или обновляются? Пользовался активатором КМС, скачанном, уже не помню где, но недавно «увели» страницу ВКонтакте — задумался! HitmanPro нашел троянчик, который мог быть только от активатора КМС. Теперь что делать — не знаю, ибо активация винды слетает раз в месяц. Может посоветуете что? Активаторам теперь не доверяю!
              ответить
              1. Купите лицензионный ключ
                ответить
              2. Весьма удивлен! Сработало! Автору Большое спасибо! Желаю Вам, мирного и безмятежного жития, здравия душевного и телесного, во всем всякого изобилия и благоденствия, а также — постоянно пребывающих творческих удач на пути Богу угодной деятельности! И конечно же — всех благ желанных исполнения и что бы все Ваши мечтания и желания сбывались в самом лучшем исполнении! Да не во зло обратим блага, дарованные нам от щедрого Бога, но прославим Его за дарованное! И Храни Вас Бог и семью вашу, на путях ведущих к нему!
                С уважением М. Герциков
                ответить
                1. Оригинально
                  ответить


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