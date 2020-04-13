Если ключи (код продукта) не подойдут, можно активировать Windows 10 с помощью активатора .

Ключи активации Windows 10

Ключ активации windows 10 - это 25 значный код который делает вашу систему активированной.

Где найти лицензионный ключ (код продукта):

Можно купить в магазине вашего города цена 8000-12000 рублей в зависимости от версии (Home, Pro) Ключ активации можно купить на неофициальных сайтах (найти можно по запросу "купить ключ windows 10) - цена 1000-2000 р. Лицензионный код продукта можно найти на наклейке системного блока (как выглядит) На ноутбуке о наличии лицензионного ключа свидетельствует такая наклейка (как выглядит) такой ключ вшит в Биос ноутбука, посмотреть его можно этим способом. И последний, бесплатный вариант, это скопировать лицензионный ключи из наших списков ниже и активировать свою Windows 10.

Из списка ниже выберите вашу версию Windows 10 и попробуйте активировать Windows 10 одним из предоставленных ключей:

Windows 10 Home Single Language (Домашняя для одного языка) Ключи активации Windows 10 Home Single Language 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY 8PTT6-RNW4C-6V7J2-C2D3X-MHBPB Если ключи не подошли, воспользуйтесь активатором GVLK ключи для Windows 10 Home Single Language Данные ключи необходимо использовать при принудительной установке через активатор Windows 10 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH

9HGRW-NH2CQ-XQHJD-YCRWB-6VJV7

4NX46-6DHCG-MR3PH-9FMCX-3RQ3G

Windows 10 Home (Домашняя) Ключи активации Windows 10 Home (Домашняя) TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99 YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9 Если ключи не подошли, воспользуйтесь активатором GVLK ключи для Windows 10 Home Данные ключи необходимо использовать при принудительной установке через активатор Windows 10 Windows 10 Home: TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99

Windows 10 Core: 33QT6-RCNYF-DXB4F-DGP7B-7MHX9

Windows 10 Home N: 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM

Windows 10 Core N: CP4KF-NG6TC-9K6QF-P6GTT-H8RBM

Windows 10 Pro (Профессиональная) Ключи активации Windows 10 Pro (Профессиональная) VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX 6P99N-YF42M-TPGBG-9VMJP-YKHCF QJNXR-7D97Q-K7WH4-RYWQ8-6MT6Y WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9 44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2 Если ключи не подошли, воспользуйтесь активатором GVLK ключи для Windows 10 Pro Данные ключи необходимо использовать при принудительной установке через активатор Windows 10 Windows 10 Professional: W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX

NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J

9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF

Windows 10 Professional N: MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9

HMNWJ-V69R6-B2CDC-8P7VT-2373K

Windows 10 Enterprise (Корпоративная) Ключи активации Windows 10 Enterprise (Корпоративная) NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43 XGVPP-NMH47-7TTHJ-W3FW7-8HV2C VTNMT-2FMYP-QCY43-QR9VK-WTVCK QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639 WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9 4CPRK-NM3K3-X6XXQ-RXX86-WXCHW YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7 DXG7C-N36C4-C4HTG-X4T3X-2YV77 WYPNQ-8C467-V2W6J-TX4WX-WT2RQ DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4 84NGF-MHBT6-FXBX8-QWJK7-DRR8H NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ Если ключи не подошли, воспользуйтесь активатором GVLK ключи для Windows 10 Enterprise LTSC LTCB Данные ключи необходимо использовать при принудительной установке через активатор Windows 10 Windows 10 Enterprise: NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43

Windows 10 Enterprise N: DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4

WGGHN-J84D6-QYCPR-T7PJ7-X766F

Windows 10 Enterprise S: H76BG-QBNM7-73XY9-V6W2T-684BJ

Windows 10 Enterprise S N: X4R4B-NV6WD-PKTVK-F98BH-4C2J8

Windows 10 Enterprise G: YYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B

Windows 10 Enterprise G N: 44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV

Windows 10 Enterprise LTSC 2019: M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D

Windows 10 Enterprise LTSC 2019 N: 92NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H

Windows 10 Enterprise 2016 LTSB: DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ

Windows 10 Enterprise 2016 LTSB N: QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639

Windows 10 Enterprise LTSB 2015: WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9

2015: WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9 Windows 10 Enterprise LTSB 2015 N: 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ

2015 N: 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ Windows 10 Enterprise: NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43

96YNV-9X4RP-2YYKB-RMQH4-6Q72D

TN6CM-KCVXP-VVP8X-YVCF7-R9BDH

3PMKQ-YNVGT-HFJGG-2F4FQ-9D6T7

Windows 10 Education (Образовательная) Ключи активации Windows 10 Education (Образовательная) NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2 DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ XGVPP-NMH47-7TTHJ-W3FW7-8HV2C Если ключи не подошли, воспользуйтесь активатором GVLK ключи для Windows 10 Education Данные ключи необходимо использовать при принудительной установке через активатор Windows 10 Windows 10 Education > NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2

Windows 10 Education N > 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ

Лицензионный ключ активации Windows 10

Лицензионным ключом называют тот ключ, что куплен лично вами, а не взятый с сайта бесплатно, но это только формально и по правилам Microsoft. На деле не важно какой ключ использовать, важно чтобы не активированная Windows 10 вам не мешала напоминанием об активации.